'Olde Berend' walst voor de laatste keer door Ruinen De historische vereniging is nu eigenaar van de oude wals (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) Een vrachtwagen trok de oude wals naar zijn nieuwe plek (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) De Olde Berend in volle glorie (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

RUINEN - Na tachtig jaar trouwe dienst walste de 'Olde Berend' vandaag voor de laatste keer door Ruinen. Gemeente De Wolden overhandigde de sleutels van de machine aan de historische vereniging van Ruinen, die vanaf nu de zorg voor Berend op zich neemt.

Geschreven door josien feitsma

De wals, die van nog van voor de oorlog dateert, werd door een vrachtwagen vanaf de gemeentewerf in Ruinen naar museumboerderij Het Pasmanshuus getrokken.



"Het was een hele tour. Hij moest een kilometer over de openbare weg. Dat ging niet heel handig, maar gelukkig is ie er," legt Bertha Huizenga van de Historische vereniging Ruinen uit.



Berend de Roo

Berend de Roo, inwoner van Ruinen, was degene die de wegenwals ooit naar het dorp haalde. In die jaren na de oorlog was het vrij bijzonder dat een particulier een wals kocht. Later kwam de 'Olde Berend' in het bezit van de gemeente, maar het was De Roo die er altijd op bleef werken.



Herkenning

De wals heeft volgens Huizenga veel wegen in de buurt aangelegd en is voor sommige buurtbewoners daardoor een herkenbaar object. "Het waren hier natuurlijk allemaal zandwegen en de wals, natuurlijk hartstikke zwaar, die maakte daar verharde wegen van. Er zijn vast nog mensen die het kennen van vroeger."



Vertroetelen

De 'Olde Berend' wordt voor de uitstalling eerst nog geverfd. "Hij is een beetje verweerd, dus wij zullen hem ieder jaar vertroetelen. We zullen zorgen dat hij hier een mooi plekje krijgt," zegt Huizenga.