Video: Straatrover schopt vrouw (64) tegen het hoofd in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Een straatrover heeft woensdag een 64-jarige vrouw uit Hoogeveen tegen het hoofd geschopt. De man wilde de tas van de vrouw stelen, maar het slachtoffer liet niet los.

De vrouw wandelde vorige week woensdag rond half een 's middags vanaf de Schutstraat naar een pad achter de woningen aan de Piet Heinstraat in Hoogeveen. Onderweg merkte ze dat er iemand achter haar kwam lopen.Toen de straatrover de vrouw inhaalde, probeerde hij de tas van haar schouder te trekken. Dit lukte niet, waarna de dief met een karatetrap de vrouw tegen het hoofd schopte. De vrouw viel gewond op straat en de man kon er vervolgens vandoor met haar tas in de richting van de Ruyterstraat.Een bewakingscamera maakte beelden van de verdachte. Hierop is het gezicht niet te zien, maar wel de kleding en het postuur van de man. Hij droeg een blauwe winterjas met blauwe capuchon. Aan de rand van de capuchon zat een bontkraag. Op zijn rug had hij een rugzak.Het slachtoffer liep door de trap tegen haar gezicht kneuzingen en schaafwonden op. Ze ​is geholpen door voorbijgangers die haar om hulp hoorden roepen.