Deel dit artikel:











Morgen wordt misschien de koudste 28 februari ooit Het kwik kan morgen dalen tot -4 graden (foto: Karin Broekhujisen)

EELDE/ASSEN - Dwarrelende sneeuwvlokken en temperaturen onder het vriespunt: koning winter laat zich ook vandaag volop zien.

Vanmiddag en vanavond trekken enkele lichte sneeuwbuitjes over onze provincie. Vannacht kan het tijdens opklaringen flink gaan afkoelen tot rond -8 of lokaal misschien wel -9 graden, verwacht RTV Drenthe-weerman John Havinga.



Koudste 28 februari

Er staat ons morgen overdag een koudere dag te wachten dan vandaag. Dan wordt het namelijk tussen de -3 en -4 graden. Het is daarmee niet alleen de koudste dag van deze week, maar misschien wordt het zelfs de koudste 28 februari sinds de metingen in Eelde in 1906 begonnen. Het record staat nu op -3.2 graden, gemeten in 1947. Ook in De Bilt kan een kourecord komen, mocht de temperatuur daar onder de -2.5 graden dalen.



Verder komt er morgen een snijdende, koude oostenwind te staan. Die wordt geleidelijk aan iets sterker en komt uit op windkracht vier of vijf.