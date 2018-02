Eerste klassiekerzege voor Janneke Ensing

WIELRENNEN - Jannke Ensing heeft de klassieker Le Samyn des Dames in België gewonnen. Het was voor de Gietense haar eerste zege in een internationale klassieker.

Ensing won de koers door in de finale weg te rijden bij vijf medevluchters. Ze kwam solo aan bij de finish."Het was bij de start vier graden onder nul, maar het voelde veel kouder. Ik heb onderweg nog van handschoenen gewisseld. Het was al mijn derde koersdag dus ik had verwacht dat ik misschien wat vermoeid zou zijn. Maar dat was dus niet zo", laat Ensing na de finish weten. "Ik heb vaak moeten demarreren om weg te komen. Ik zat nog samen met een ploeggenote in de kopgroep, dus we konden om en om. En uiteindelijk lukte het."De GP Le Samyn betekent traditioneel de start van het Waalse wielervoorjaar. Het is nog maar de zevende keer dat ook de vrouwen mogen starten in de Le Samyn."In Het Nieuwsblad voelde ik me al sterk en in de Omloop van het Hageland maakte ik natuurlijk een foutje, dus ik was wel benieuwd hoe de benen nu zouden zijn. Die waren dus goed. En nu ga ik goed herstellen en me focussen op de Strade Bianche komend weekend. Daar is het nog kouder dan hier", aldus Ensing die vanavond nog naar Italië vliegt.