Openbaar Ministerie eist cel en tbs tegen liegende brandstichter De rechtbank in Assen (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - Een 58-jarige man uit Assen moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, een jaar de cel in voor brandstichting in zijn flatwoning in de wijk Lariks. Ook eiste het OM tbs met dwangverpleging tegen de Assenaar, die lijdt aan meerdere stoornissen.

Een psychiater en psycholoog die hem onderzochten, stelden vast dat de Assenaar 'liegend en bedriegend door het leven gaat'. Hij vertelde tijdens de gesprekken onder meer dat hij als militair uitgezonden is geweest. Toen dat later werd gecontroleerd, bleek er niets van te kloppen. Ook zei hij dat hij geen kinderen had, terwijl hij een zoon heeft.



Waxinelichtjes

Op de ochtend van 3 april vorig jaar stak de man een aantal waxinelichtjes aan in de lade van een linnenkast in zijn slaapkamer. De rookmelder in zijn slaapkamer had hij afgeplakt. In verwarde toestand ging de Assenaar daarna de straat op. Toen hij gebeld werd door een medewerker van het Leger des Heils, vertelde hij dat hij brand had gesticht in zijn flat.



De verhuurder van het appartementencomplex kreeg een brandmelding en belde 112. De slaapkamer van de man stond vol rook, maar het vuur was vanzelf uitgegaan, ontdekte de brandweer. Wel waren kledingstukken in de kast verbrand. De schade aan de woning bedroeg 3.500 euro.



Fantasieverhalen

De Assenaar verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij handelde in opdracht van een stem. Van het stichten van de brand kon hij zich weinig meer herinneren. Vanwege zijn stoornissen is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.



De officier van justitie betwijfelde of het verhaal over de stem wel klopte, omdat de deskundigen geen aanwijzingen voor psychoses hebben gevonden. Zij ontdekten dat de man al jarenlang regelmatig fantasieverhalen vertelt, waardoor zijn familie niets meer met hem te maken wil hebben en meerdere vrouwen hem hebben verlaten. Ook is hij meerdere keren veroordeeld voor onder meer oplichting en fraude.



'Knullige poging'

Omdat de man spiritus op zijn bed had gegooid, hield de officier er rekening mee dat er een uitslaande brand met groot gevaar voor zijn voornamelijk bejaarde buren had kunnen ontstaan. Advocaat Willems Bierens bepleitte dat de man niet moet worden veroordeeld voor wat had kunnen gebeuren, maar wat daadwerkelijk gebeurd is. "Een knullige en mislukte poging om brand te stichten", aldus Bierens.



Hij wil dat zijn cliënt wordt behandeld in een gewone psychiatrische kliniek. Tbs met dwangverpleging gaat volgens hem veel te ver. Maar de deskundigen die de Assenaar onderzochten en de reclassering zien tbs als enige optie. Zij omschrijven de Assenaar als een psychisch ernstig zieke man. De rechter doet op 13 maart uitspraak.