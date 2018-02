Deel dit artikel:











Lagere celstraf voor drugs dealende Assenaar De Assenaar moet de cel in (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een 32-jarige man uit Assen is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk voor drugshandel en het bezit van heroïne. Ook moet hij een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een half jaar gaan uitzitten, omdat hij dealde tijdens zijn proeftijd.

De straf is veel lager dan de 2,5 jaar cel die het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste. Het OM ging ervan uit dat de man vanuit zijn woning aan de Rolderstraat heroïne en cocaïne verkocht tussen september 2016 en november vorig jaar. De rechtbank vindt een kortere periode bewezen: van mei tot november 2017. De Assenaar woonde pas sinds mei in die woning, aldus de rechtbank.



Overval

Ondanks dat de Assenaar het dealen altijd heeft ontkend, verklaarden meerdere buren en kennissen dat de man wel degelijk harddrugs verkocht. Dat was ook de reden dat een plaatsgenoot een overval pleegde in zijn woning in juni vorig jaar, alleen was de dealer op dat moment niet thuis en werd zijn vriendin het slachtoffer. Ook kreeg de politie tips over de dealende Assenaar.



Heroïne in schuurtje

De 32-jarige man bewaarde drugs in het schuurtje van zijn schoonmoeder in Assen-Oost. Daar vond de politie in oktober een handelsvoorraad heroïne. Volgens de rechtbank heeft hij 5.400 euro verdiend met een half jaar dealen. Die illegale winst moet hij terugbetalen aan de staat.