Toiletten in Arriva-treinen dicht door vorst Een Arriva-trein op het station in Coevorden (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

EMMEN/COEVORDEN - Reizigers die de komende dagen op pad gaan met een trein van Arriva zijn gewaarschuwd: de toiletten in de treinen zijn buiten gebruik door de vorst. De bakken waarin de urine en uitwerpselen worden opgevangen, kunnen omdat het ook overdag vriest aan het einde van de dag niet meer worden geleegd.

De volle opvangbakken kunnen leiden tot storingen en om dat te voorkomen stelt Arriva de treintoiletten onder meer op de trajecten tussen Emmen en Zwolle buiten gebruik. Stickers op de toiletdeuren waarschuwen de reizigers. Zodra het overdag niet meer vriest, worden de toiletten weer in gebruik genomen, aldus Arriva.



Treintoiletten van de NS blijven wel gewoon beschikbaar. "Alle toiletten in onze treinen zijn vorstbestendig", laat een woordvoerster desgevraagd weten. Ze had niet direct een antwoord op de vraag hoe de NS dat in technische zin klaarspeelt. Overigens beschikken alleen intercity's en de nieuwste lichting Sprinters standaard over toiletten. Oudere Sprinters hebben geen wc.