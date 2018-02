Jouw Mening: Het is goed dat de politiek zich inzet voor de natuur

De gemeente Aa en Hunze is sinds begin dit jaar ambassadeur van de steenuil. De gemeente wil samen met de inwoners zich extra inzetten zodat de steenuil zich beter thuis voelt binnen de gemeente.

Aa en Hunze is niet de enige die zich inzet voor een bepaald soort op het boerenland. Zo is waterschap Vechtstromen ambassadeur van de regenworm, is provinciale Statenfractievoorzitter van GroenLinks Hans Kuipers ambassadeur van de bunzing, zet gedeputeerde Henk Jumelet zich extra in voor het oranje zandoogje en werpen Statenleden Henk Nijmeijer en Ko Vester zich op voor de patrijs en het grasklokje.Door het ambassadeurschap van de politici komen de soorten die het moeilijk hebben op het platteland extra 'in de picture' te staan en wordt er aandacht gevestigd op het belang van deze soorten.Maar is het wel goed dat politici en gemeenten dit doen? Of moeten ze zich meer onafhankelijk opstellen? Daarom is onze stelling: Het is goed dat de politiek zich inzet voor de natuur.