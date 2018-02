Deel dit artikel:











Bewoners Havelte en gemeente steggelen over dorpshuis Dorpshuis De Veldklei in Havelte (foto: Google streetview)

HAVELTE - Dorpsbewoners en de gemeente Westerveld staan lijnrecht tegenover elkaar. Onderwerp van discussie is het dorpshuis De Veldklei in Havelte.

De gemeente wil het dorpshuis graag vervangen door een nieuwe, die op een andere plek zal komen. Dit stuit op verzet bij veel bewoners. Die zijn blij met het gebouw dat er nu staat.



'Voldoet uitstekend'

Een groep initiatiefnemers laat van zich horen door de publiciteit te zoeken en een handtekeningenactie te starten. Ruud Grove is een van hen. "De gemeente staat te trappelen om een nieuw dorpshuis te laten bouwen, maar ons dorpshuis voldoet uitstekend. Wel zal er gerenoveerd moeten worden, aangezien dat een tijd niet gebeurd is. Maar dat zou beduidend minder kosten dan een vervanging."



Als die er komt, betekent dat dat het dorpshuis qua ruimte flink inlevert; het gebouw dat er nu staat is 2.500 vierkante meter. Het nieuwe zou 1.000 vierkante meter zijn.



Grond meer waard

Waarom de gemeente graag wil verhuizen, weet Grove niet. Op die vraag is volgens hem nog nooit antwoord op gegeven. Zelf heeft hij wel een vermoeden. "Zoals zo vaak in het leven zal het om geld draaien. De huidige grond is 2.5000 vierkante meter, waardoor het geschikt is om huizen op te zetten. En ja, dan wordt die grond ineens veel meer waard."



Eind vorig jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest over De Veldklei. Volgens Grove waren de aanwezigen tot tweemaal toe massaal tegen de komst van een nieuw dorpshuis.



Nieuwe gemeenteraad

De initiatiefnemers willen de handtekeningen over de gemeenteraadsverkiezingen heen tillen. Op die manier kunnen ze deze aanbieden aan de nieuwe raad, in de hoop dat deze voor de plannen van de nieuwbouw gaat liggen.