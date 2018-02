Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop op A28 bij De Wijk De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter) De auto sloeg over de kop (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK/VEENINGEN - Op de A28 tussen Veeningen en De Wijk is een auto vanavond over de kop geslagen.

Het ongeluk gebeurde nadat de auto een vrachtwagen van achteren had geraakt. De bestuurder raakte lichtgewond. Hij werd in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Na het ongeluk was de A28 korte tijd afgesloten. Daardoor ontstond er een file van zo'n drie kilometer.