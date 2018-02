Mobiele kinderboerderij Emmen zet kwaad bloed bij dierenorganisaties

EMMEN - Vijf dierenorganisaties doen aangifte tegen Bert's Animal Verhuur, dat afgelopen zondag een mobiele kinderboerderij opbouwde in het winkelcentrum van Emmen. Het bedrijf deed dit in opdracht van middenstandsorganisatie Emmen Centrum Vlinderstad.

Het Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, stichting Dierennood, Ganzenbescherming Nederland en Rechten voor al wat leeft zeggen dat het bedrijf de Wet Dieren door de chaotische omstandigheden heeft overtreden.De dieren zouden te weinig leefruimte hebben en ook het feit dat ze bij elkaar werden gezet zou de dieren stress hebben bezorgd. "Konijnen liepen los tussen koeien, geiten en varkens. In een filmpje dat door een bezoeker is gemaakt, zie je dat een konijn gewoon omver wordt gebeukt door schapen", zegt Chögyeal Trizin van Dutch Rescue Animals."Schandalig dat dit nog kan in Nederland. Collega's zijn er geweest en zeiden dat het een grote chaos was. De ene bezoeker probeert een geit bij de horens te grijpen en de ander holt achter een konijn aan. Ook waren er puppy's van vier maanden oud in een bak van stro gezet met deze kou. Ik hoorde dat er mensen huilend aan mensen van de dierenambulance vertelden hoe het eraan toe ging."Sandra de Werd is woordvoerster van de vijf dierenorganisaties en deelt de afgunst van Trizin. "Bert's Animals Verhuur is een commercieel bedrijf dat geld verdient aan het vermaak door dieren. Daarbij wordt helemaal niet gekeken of een dier het ook leuk vindt of niet", zegt ze boos. De dieren kunnen zich volgens haar niet op een normale manier gedragen in een dergelijke situatie."Want wat denk je, dat een kameel het fijn vindt om door een een stad te banjeren. Natuurlijk niet. En die jonge dieren die daar door van alles en nog wat worden afgeleid horen gewoon veilig bij hun moeder te zijn. Kinderen moeten leren dat zoiets verkeerd is."Trizin zegt dat iemand die boven het Marktplein woont de dierenpolitie heeft gebeld. Onder meer vanwege de manier waarop de dieren vervoerd werden. "Verschillende soorten werden na afloop bij elkaar in een busje gestopt dat daar bovendien helemaal niet geschikt voor is. Dit kan zo langer niet. We moeten de man die dit op poten zet stoppen. "Een andere klacht gaat over het toezicht op die dag. Trizin en De Werd erkennen dat er mensen aanwezig waren van Bert's Animal Verhuur, maar dat deze niet ingrepen als dit nodig was. "Neem bijvoorbeeld het filmpje. Dat is een voorbeeld waarbij een toezichthouder actie moet ondernemen. Er werd helemaal niet opgelet wat er met de dieren gebeurde", beweert De Werd.Citymanager Laurens Meijer van Emmen Centrum Vlinderstad hoort de aantijgingen met verbazing aan. "Zowel de politie als de dierenambulance waren aanwezig en van hen heb ik geen wanklank gehoord", zegt Meijer. "Bert, van het bedrijf, voert een dergelijk evenement altijd zo uit en ik ga ervan uit dat dat goed gebeurt. Bovendien liep ik zelf de hele dag op het terrein en heb ik niets gezien dat niet door de beugel kan. Wel zag ik erg blije kinderen en ouders."Het filmpje van het konijn dat opschrikt en wordt aangepakt door wat schapen, heeft Meijer gezien. "Als je goed kijkt zie je dat degene die het filmt het konijn aanraakt en daar schrikt het van, waarna het wegrent. Dus ligt het dan aan het schaap of degene die filmt?"Meijer had niet verwacht dat het evenement zoveel stof zou doen opwaaien. "Of we gaan heroverwegen om het weer zo te organiseren? Misschien wel ja. Het was zo'n groot succes dat we misschien wel gaan uitbreiden de volgende keer."De eigenaar van Bert's Animal Verhuur was niet bereikbaar voor commentaar.