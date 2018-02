Geen nieuwe gevallen van vogelgriep

OLDEKERK - Het vogelgriepvirus heeft niet op andere plekken toegeslagen. Dat heeft het ministerie van Landbouw vanavond bekendgemaakt.

In het Groningse Oldekerk brak eerder deze week vogelgriep uit bij een pluimveebedrijf. Daar werden 36.000 kippen geruimd om verdere verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen. Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO riep Drentse boeren op waakzaam te zijn voor vogelgriep.Volgens het ministerie mag het slachthuis voor pluimvee, dat in de zogeheten tienkilometerzone rond het getroffen gebied ligt, het bedrijf weer opstarten. "Wel gelden er strikte voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld alleen pluimvee van buiten het vogelgriepgebied via een aangewezen route worden aangevoerd." Bovendien moeten de dieren nog diezelfde dag geslacht worden.De slachterij zit aan de rand van het afgesloten gebied rond Oldekerk. Het is daarom verantwoord om, onder voorwaarden, weer te gaan slachten, aldus het ministerie. Volgens RTV Noord blijft het transportverbod voor de rest van het pluimveetransport in die straal van tien kilometer van kracht.