Is molen De Juffer op tijd klaar voor 150 jaar Oostermoer?

GASSELTERNIJVEEN - De nieuwe wieken van molen De Juffer in Gasselternijveen gaan in april eindelijk gebouwd worden. Maar of de molen dan weer klaar is om te draaien tijdens het 150-jarig Oostermoerfeest is nog maar de vraag.

De Juffer staat samen met 47 andere molens in ons land al een jaar stil omdat de de stalen balken - de roeden - van de wieken uit meerdere delen bestaan. Twintig jaar geleden was dat een handige uitvinding, maar die constructie bleek uiteindelijk niet veilig. Bij alle molens met zulke roeden moeten de wieken compleet vervangen worden. Ze krijgen dan weer gewone roeden: helemaal uit één stuk staal.Maar roeden bouwen is geen dagelijks werk en er zijn maar een paar molenbouwers in Nederland die dat doen. En die molenbouwers moeten in een korte tijd ineens een kleine honderd roeden gaan leveren en bevestigen. Die voor De Juffer worden in april geconstrueerd en gelast. Daarna moeten de oude wieken van De Juffer worden gehaald en de nieuwe worden ingehangen en afgewerkt. Een monsterklus.Bekijk hier de oplossing voor het probleem van de Juffer Het gaat nu ook wel tijd worden dat De Juffer aan de beurt is vinden de Gasselternijveensche molenaars. De Juffer staat nu een jaar stil en dat is niet goed voor een molen. "Alle mechaniek is met de wieken verbonden, dus niks kan draaien. We verplaatsen zelf wel handmatig de kap en daarmee de richting van de wieken, want anders komt alles muurvast te zitten door het enorme gewicht van de kap op de rest van de molen", vertelt Ab de Beer. Hij is al meer dan veertig jaar molenaar op De Juffer.Molenaar Fred Mijnhart: "Het is ook niet goed voor het bezoek. Omdat we niet draaien hebben veel minder aanloop gehad. Logisch, want mensen willen een draaiende molen zien."Beide molenaars hopen dat de molenbouwer voor 17 juli de nieuwe wieken op De Juffer heeft gebouwd en getest. Dan is het 150-jarig bestaan van het Oostermoerfeest en Gasselternijveen is aan de beurt om het feest te organiseren. Voor de molenaars is het ondenkbaar dat de Juffer dan niet draait.De kosten voor de dure vervangklus worden door het ministerie betaald