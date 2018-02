Deel dit artikel:











Eerste marathon op natuurijs live op RTV Drenthe De eerste marathon op natuurijs is live te zien bij RTV Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - De marathonschaatsers mogen vanavond los in de eerste wedstrijd op natuurijs. De ijsbaan in Haaksbergen heeft de primeur. De vrouwen starten om 19.00 uur voor een wedstrijd over 80 ronden, de mannen vertrekken een uur later voor een race over 125 ronden.





Radioverslaggever Frits Emmelkamp houdt u vanmiddag tussen 13.00 uur en 18.00 uur in Anouk in de Middag en Drenthe Nu op Radio Drenthe op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Haaksbergen.



Vier ijsbanen

Vier ijsclubs aasden de afgelopen dagen op de organisatie van de eerste marathon. Naast Haaksbergen waren dat Arnhem, Veenoord en Noordlaren. Arnhem en Haaksbergen kregen gisteren bezoek van Willem Hut, de competitieleider marathonschaatsen van de KNSB. Hij constateerde bij zijn metingen dat de



Vorige winter was er één marathon op natuurijs in Nederland. Die vond plaats op 18 januari in Noordlaren. Simon Schouten en Lisa van der Geest wonnen toen. Zij staan vanavond ook weer aan de start, evenals de olympische medaillewinnaars Jorrit Bergsma en Irene Schouten. De wedstrijd is vanavond vanaf 18.45 uur live te zien op TV Drenthe in samenwerking met RTV Noord, RTV Oost en Omrop Fryslân. De marathon is ook online en via onze Facebookpagina te volgen. RTV Drenthe-verslaggever Karin Mulder verzorgt de presentatie. De uitzending duurt tot ongeveer 21.00 uur.