Suikerbietenteelt steeds omvangrijker Het gaat goed met de suikerbietenteelt (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De oppervlakte die gebruikt wordt voor suikerbietenteelt is het afgelopen jaar flink gegroeid. Er is volgens het CBS zo'n 14.000 hectare meer in gebruik dan in 2016, een groei van 21 procent.

In het noorden van het land zijn de bedrijven groter dan gemiddeld, maar de opbrengst per hectare is in Drenthe het laagst van het land.



Grondsoort

Volgens Dirk Jan Beuling van LTO Noord is de oorzaak van de relatief lage opbrengst in Drenthe, 85 ton per hectare tegenover 107 ton in Flevoland, de grond. "De gronden in de IJsselmeerpolders zijn denk ik de beste gronden die er in Nederland, zo niet in de wereld, zijn. In Drenthe is de grondkwaliteit gewoon wat minder, maar dat is niks nieuws hoor. Maar voor wat betreft de suikerbieten is het een goed jaar geweest."



Einde aan suikerbietenquotum

De groei van de oppervlakte die gebruikt wordt voor suikerbietenteelt komt volgens Beuling ook door stimulering van de Suikerfabriek. "Die kon duidelijk meer grondstof gebruiken en zij hebben daartoe aangezet om meer suikerbieten te gaan telen. En eind vorig jaar is het Europese suikerquotum-systeem afgeschaft en daarmee kwam er meer vrijheid voor de industrieën om meer bieten te gaan verwerken en voor de boeren uiteraard om meer te zaaien: 21 procent zoals de cijfers aantonen."



Beuling zegt dat er dit jaar goed aan wordt verdiend. "De opbrengst is goed geweest in heel Noordwest-Europa. In de rest van de wereld is er nergens echt een ramp geweest, overal zijn goede opbrengsten geweest met als gevolg dat er op dit moment ruimschoots suiker aanwezig is."



Vraag en aanbod

Hij verwacht dat de prijs volgend jaar beduidend lager zal zijn. "Nu zit-ie op 45 euro en de verwachting is dat-ie volgend jaar niet boven de 40 euro uitkomt. De kostprijs zal op niveau blijven of gaan stijgen, dus het rendement van de suikerbietenteelt zal duidelijk minder zijn. Het is een kwestie van vraag en aanbod", aldus Beuling.