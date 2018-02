Code geel: lokaal glad en gevoelstemperatuur onder -15 graden

ASSEN - Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid door sneeuwval en opvriezende sneeuwresten. Daarom geldt code geel in onze provincie.

In Drenthe komt door een combinatie van de lage temperatuur en een aantrekkende wind de gevoelstemperatuur onder de -15 graden uit. In de loop van de ochtend komt deze weer boven de -15 graden uit, meldt het KNMI "De temperatuur is behoorlijk laag vandaag", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Het is momenteel (07.30 uur, red.) zo'n -8 tot -9 graden in onze provincie. Een dikke, matige tot strenge vorst dus. Dat, in combinatie met een matige oostelijke wind, zorgt voor een gevoelstemperatuur van onder de -15 graden. Die komt vandaag ook niet boven de -10 graden. Goed aankleden dus", adviseert Havinga.Temperaturen liggen vandaag overdag tussen de -3 en -4 graden. Het is daarmee niet alleen de koudste dag van deze week, maar misschien wordt het zelfs de koudste 28 februari sinds de metingen in Eelde in 1906 begonnen. Het record staat nu op -3,2 graden, gemeten in 1947.