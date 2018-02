Stelling: Dieren horen niet thuis in winkelcentra

EMMEN - Te weinig leefruimte voor dieren en konijnen die los liepen tussen koeien, geiten en varkens. Vijf dierenorganisaties doen aangifte tegen Bert's Animal Verhuur. Afgelopen weekend bouwde het bedrijf een mobiele kinderboerderij op in het winkelcentrum van Emmen.

Het bedrijf deed dit in opdracht van middenstandsorganisatie Emmen Centrum Vlinderstad. De dierenorganisaties het Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, stichting Dierennood, Ganzenbescherming Nederland en Rechten voor al wat leeft, zeggen dat Bert's Animal Verhuur de Wet Dieren door de chaotische omstandigheden heeft overtreden "Bert's Animals Verhuur is een commercieel bedrijf dat geld verdient aan het vermaak door dieren. Daarbij wordt helemaal niet gekeken of een dier het ook leuk vindt of niet", zegt Sandra van de Werd, woordvoerster van de vijf dierenorganisaties.Volgens citymanager Laurens Meijer van Emmen Centrum Vlinderstad heeft hij geen wanklank gehoord. Hij zag vooral blije kinderen en ouders.Wat vindt u? Is het nog wel van deze tijd om dieren te showen in winkelcentra? Moeten ouders en kinderen bijvoorbeeld naar een 'vaste' kinderboerderij?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren was onze stelling: Ik ga naar de receptie als mijn vakantiehuisje niet schoon is . Bijna 95 procent was het daarmee eens. In totaal brachten 2.240 mensen hun stem uit.