Emmen scoort slecht op duurzaamheid

EMMEN - De gemeente Emmen bungelt zo'n beetje onderaan van alle grote gemeenten als het gaat om duurzaamheid.

Dat blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur en Milieu. Van de 42 grootste gemeenten in ons land, staat Emmen op de een-na-laatste plek.Volgens de onderzoekers kan Emmen nog veel zaken verbeteren op gebied van duurzaamheid. Zo wordt er in de gemeente nog te weinig groene stroom ingekocht en maken Emmenaren relatief veel gebruik van de auto. Ook zijn er naar verhouding weinig laadpalen voor elektrische auto's.De onderzoekers verwijten de gemeenten die het slechtst scoren, waaronder dus Emmen, dat ze geen ambitieuze doelstellingen hebben op het gebied van duurzaamheid.Volgens de onderzoekers kunnen kleine stappen al een grote vooruitgang zijn. "Zo kopen de laagst scorende gemeenten vaak geen groene stroom in, ondanks het feit dat dit niet veel duurder hoeft te zijn dan grijze stroom."Opmerkelijk genoeg scoort Emmen op één onderdeel juist wel heel goed, namelijk zonne-energie. Na Zwolle is in Emmen gemiddeld de meeste elektriciteit opgewekt met zonnepanelen.