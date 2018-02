Deel dit artikel:











'Verkopers' actief in regio Zuidoost-Drenthe De politie waarschuwt voor zogenaamde verkopers van gereedschap (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Bij de politie in de regio Zuidoost-Drenthe komen sinds eergisteren meldingen binnen van oplichting. Het gaat om zogenaamde verkopers van gereedschap.

Volgens de politie worden slachtoffers op straat aangesproken door bestuurders van in ieder geval twee verschillende Mercedes-busjes, met de vraag of zij gereedschap willen kopen. "Het gaat om een witte en een grijze bestelbus. Het aangeboden gereedschap lijkt een koopje, maar is echter veel minder waard dan dat het in eerste instantie lijkt", aldus de politie.



Ook vraagt de verkoper naar de bankpas van het slachtoffer. "Pas op met deze manier van handelen en geef nooit je bankpas af", waarschuwt de politie.