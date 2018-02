Deel dit artikel:











Ingmar Berga vanavond niet van start bij marathon Haaksbergen Ingmar Berga vanavond niet van start bij marathon Haaksbergen (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Marathonschaatser Ingmar Berga zal vanavond niet van start gaan tijdens de marathon van Haaksbergen. De 33-jarige Hoogevener heeft het hele seizoen al last van ontstoken holtes in zijn hoofd. In 2007 won hij de marathon van Haaksbergen.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik heb dit seizoen al drie keer voorhoofdholte-ontsteking gehad. Ik denk dat ik eraan geopereerd moet worden. Volgende week laat ik foto's maken en dan kijken we wat er moet gebeuren. Die kou is daar niet goed voor. En ook de vliegreis vanuit Zweden heeft me geen goed gedaan. Ik heb m'n oor ook nog dichtzitten", laat Berga weten.



Wel hoopt hij zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen op kunstijs in Amsterdam te kunnen rijden.



Live op TV Drenthe

De eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen wordt vanavond live uitgezonden op TV Drenthe. De uitzending begint om 18.45 uur. De vrouwen starten om 19.00 uur voor een wedstrijd over tachtig rondes. De mannen volgen om 20.00 uur met een wedstrijd over 125 rondes.