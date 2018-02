Deel dit artikel:











FNV stelt ultimatum aan gemeente Emmen en dreigt met stap naar rechter FNV geeft Emmen nog twee weken de tijd (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De gemeente Emmen krijgt nog twee weken de tijd om inwoners die vinden dat ze te weinig huishoudelijke hulp krijgen, tegemoet te komen. Vakbond FNV heeft de gemeente een ultimatum gesteld.

"Als de gemeente binnen twee weken nog niet de nieuwe indicatie in orde heeft dan volgt er een dwangsom voor elke dag dat de gemeente te laat is", zegt Maureen van der Pligt van FNV Zorg en Welzijn dat de cliënten bijstaat.



"Ook staat het ons dan vrij om over twee weken naar de rechter te stappen." FNV denkt aan een dwangsom met een maximum van 1.200 euro per cliënt.



Volgens FNV weigert de gemeente nu een nieuwe zorgindicatie af te geven als iemand dat graag wil, terwijl de gemeente dat wel verplicht is. In zo'n zorgindicatie is vastgelegd op hoeveel zorg iemand recht heeft.



RTV Drenthe heeft de gemeente Emmen benaderd voor een reactie, die volgt later.