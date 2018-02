Oud-speler FC Emmen doet met succes noodkreet voor zieke dochter

EMMEN - Antoine van der Linden, oud-speler van FC Emmen en WKE, en zijn vrouw Leonie Stoffers uit Emmen hebben via Facebook donoren gevonden voor hun ernstig zieke dochter Nova.

Stoffers deed gisteren een emotionele omroep via Facebook. "Zoals de meeste mensen weten maar ook een hoop niet, is onze lieve dappere Nova erg ziek. De artsen staan zo langzamerhand met hun rug tegen de muur. Er is ons uitgelegd dat haar kansen vergroot kunnen worden door donoren, donoren van witte bloedcellen. Van ons dan ook een noodkreet aan iedereen om hierover na te denken."Het Facebookbericht is binnen een dag meer dan 4.000 keer gedeeld en bijna 800 mensen hebben gereageerd onder de oproep. Met succes, want het bericht is een paar uur na de oproep geüpdatet."De reacties zijn overweldigend en hartverwarmend. We hebben inmiddels genoeg opties. Iedereen dank voor het reageren. Het spreekt voor zich dat we de mensen die hier aan mee willen werken eeuwig dankbaar zijn."