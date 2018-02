Krijgt Noordlaren alsnog een marathon op natuurijs?

MARATHONSCHAATSEN - Kan Noordlaren toch nog rekenen op een marathon op natuurijs? Morgenochtend moet dat duidelijk worden.

Om 09.00 uur komt Willem Hut van de KNSB naar Noordlaren om het ijs te keuren. Als het overal dikker is dan drie centimeter, kan er mogelijk vrijdag een marathon worden verreden. Het zou dan voor het eerst zijn dat een marathon op natuurijs in maart wordt gehouden.Gisteren greep Noordlaren nog naast de organisatie. De ijsvloer was niet goed genoeg. In Haaksbergen was dat wel het geval: daar wordt vanavond een marathon verreden.De marathon wordt vanavond live uitgezonden op TV Drenthe en via onze website. De vrouwen starten om 19.00 uur voor een wedstrijd over 80 ronden, de mannen vertrekken een uur later voor een race over 125 ronden.