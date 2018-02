Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 28 februari Haaksbergen maakt zich op voor de marathon (foto: ANP / Vincent Jannink)

In het nieuws in een minuut van 28 februari: ondanks de kou gaan markten gewoon door, zo ook in Assen.

Coevorden trekt miljoenen euro's uit om de wegen in de gemeente te verbeteren. En Haaksbergen maakt zich op voor de eerste marathon op natuurijs. Vanavond is de wedstrijd live te volgen op TV Drenthe en rtvdrenthe.nl