Marktlieden nemen maatregelen tegen de kou Het is behoorlijk koud op de weekmarkt in Assen. Marktkooplieden hebben maatregelen genomen tegen het koude weer (foto: RTV Drenthe/Robert Jansema)

ASSEN - Ook de weekmarkt in Assen wordt door de kou geteisterd. Bijna de helft van de marktlieden blijft thuis, net als de bezoekers.

Geschreven door Robert Jansema

De ondernemers hebben zichtbaar maatregelen genomen tegen het koude weer. "Om te voorkomen dat het hier te koud wordt, hebben we warmtekanonnen in de kraam gezet. Hopelijk blijft de warmte binnen dankzij de zeilen die we aan de zijkant hebben aangebracht. Op deze manier kan de boel ons niet bevriezen'', vertelt de groente- en fruitverkoopster.



Rustig

De handelaren in levenswaren zijn woensdagochtend wel van de partij. "In de voedselsector moet je er natuurlijk altijd zijn. Maar de jongens die kleding en dergelijke verkopen blijven met dit koude weer thuis. Daarnaast is het ook vakantie, dus je merkt zeker dat het vandaag erg rustig is", meldt een poelier uit Winschoten.