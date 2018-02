Deel dit artikel:











Visio verlaat Huis te Echten voor nieuwe locatie in Hoogeveen Visio Huis te Echten wil naar Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

ECHTEN - Visio Huis te Echten in Zuidwest-Drenthe is op zoek naar een andere locatie voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking. Visio wil verhuizen naar Hoogeveen.

Volgens het expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen voldoet Huis te Echten niet langer aan de eisen en wensen van deze tijd. Om die reden heeft de Raad van Bestuur, op advies van de directie, besloten op zoek te gaan naar een pand in Hoogeveen.



"Het prachtige pand waarin we nu zitten is oud en heeft helaas veel onderhoud nodig. Denk aan trappen en deuren. Ook zitten we met hoogteverschillen in Huis te Echten. En onderhoud brengt natuurlijk bepaalde kosten met zich mee", zegt woordvoerder Nicole Bijen.



In Hoogeveen heeft Visio al woonlocaties voor blinde en slechtziende mensen. "Een nieuwe locatie in die stad sluit wat dat betreft goed aan. We zijn op zoek naar een onderhoudsvriendelijke plek in een groene omgeving", zegt Bijen.



Bewoners en betrokkenen zijn inmiddels ingelicht over de aanstaande verhuizing. Wanneer Visio Huis te Echten verlaat, is nog niet bekend.