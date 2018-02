Onderneemster uit Assen is klaar met negativiteit over binnenstad

ASSEN - Er moet wat veranderen in de binnenstad van Assen en het geschreeuw van grotere ondernemers over de mogelijke komst van een outletcenter helpt daar niet bij.

Felicia Molema van de winkel Mooi tot Maf wil samen met andere kleine ondernemers de handen ineen slaan en de binnenstad weer levendig maken."Er heerst zoveel negativiteit in de binnenstad. Dat komt mede door het geschreeuw over een Factory Outlet Center (FOC). Maar juist de binnenstad moet bijzondere winkels bieden. Als mensen naar het Drents Museum gaan, is het van belang dat ze naar de binnenstad kunnen, waar ze iets zien wat een ander niet heeft."Volgens Molema verdwijnen steeds meer kleine ondernemers. Ze vindt dat de huren - in elk geval tijdelijk - omlaag moeten, zodat de kleine ondernemers kunnen blijven bestaan. Molema schat in dat veel ondernemers nu niet eens een inkomen hebben door de hoge huren."En we moeten ook weer positiviteit in het centrum brengen. Toeristen zijn ontzettend enthousiast over het centrum en hoe het eruitziet. En ze zeggen altijd dat ze het ontzettend triest vinden als kleine ondernemers de deuren moeten sluiten."Op dit moment ligt er een plan om de binnenstad uit het slop te trekken. Maar Molema wil niet te lang wachten. "Mijn grootste angst is dat het centrum straks is opgeknapt en dat juist die kleine ondernemers het dan niet gered hebben."Of de outlet er komt bij het TT Circuit, dat maakt Molema niets uit. Het zou zelfs in het voordeel kunnen werken van de binnenstad, vermoedt ze."Een voordeel ervan is dat Assen dan in alle kranten staat. Dan worden we in ieder geval genoemd. Ik vind een outlet losstaan van een binnenstad."Peter Sluyter van MKB Assen wil niet voor de microfoon van RTV Drenthe reageren, maar laat in een reactie weten dat MKB Assen en Felicia Molema toch duidelijk hetzelfde nastreven: een betere Asser binnenstad.Sluyter stelt dat plannen aanmerkelijk gemakkelijker te realiseren zouden zijn wanneer de eventuele komst van een FOC niet boven de markt zou zweven. Hij zegt ook dat er wel al vele plannen ontwikkeld zijn die nog hun beslag dienen te krijgen. Sluyter hoopt dat onderneemster Molema toch bij het MKB betrokken blijft en haar kritiek ook zal uiten bij de eerstvolgende ledenvergadering van MKB Assen.