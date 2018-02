Lukkien tot zomer van 2020 bij FC Emmen

VOETBAL - Het heeft even geduurd, maar de handtekeningen zijn dan eindelijk gezet. Dick Lukkien gaat door als hoofdtrainer van FC Emmen. Het nieuwe contract loopt af in de zomer van 2020.

Ook assistent-trainers blijven bij FC Emmen

De clubleiding en Dick Lukkien schoven begin januari voor het eerst met elkaar om tafel en gistermiddag bereikten beide partijen een akkoord."Een tweejarig contract is eigenlijk de insteek geweest vanaf het eerste moment", benadrukt FC Emmen-directeur Ben Haverkort. "Het was niet zozeer een eis, maar het is wel prettig", vult Lukkien aan. "Ik heb het idee dat wij nog voldoende progressie kunnen boeken en ik ben blij dat ik daar dan onderdeel van mag uitmaken."Dat de onderhandelingen uiteindelijk meer dan zes weken duurden, maakt het verhaal spannender dan het het traject uiteindelijk was. "Natuurlijk was het voor mij heel belangrijk dat de intenties van de club stroken met mijn eigen ideeën en dat we door zouden gaan met de complete staf, maar uiteindelijk wilde de clubleiding graag in één keer naar buiten komen met het nieuws dat de contracten met alle leden van de technische staf zijn verlengd."Lukkien is bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en zijn tweede seizoen bij de Drentse club. Vorig seizoen eindigde Lukkien met zijn elftal op de negende plaats in de Jupiler League en werden de halve finale van de play-offs bereikt, waarin NEC over twee duels te sterk bleek voor Emmen.Dit seizoen staat Emmen na 26 duels op de vierde plek in de Jupiler League en is de Drentse club koploper in de strijd om de derde periodetitel. In die strijd staat Emmen na zes van de negen duels op zestien punten.Onder leiding van Dick Lukkien boekte FC Emmen in de 64 competitieduels tot nu toe 100 punten. Vorig seizoen behaalde de club 55 punten en dit jaar staat de teller op 45. Lukkien won 25 duels, zag zijn ploeg 25 keer gelijkspelen en 14 keer verliezen.Met de huidige vierde plek op de ranglijst, met nog 12 duels te gaan, is FC Emmen één van de vier titelkandidaten in de Jupiler League. De achterstand op NEC, de club die er op dit moment het best voor staat, is slechts vijf punten."Kampioen worden is nu geen must, maar het is wel een streven van mij in de jaren dat ik hier werkzaam ben", aldus Lukkien. "Je merkt aan alles dat de club en de mensen in de omgeving er ook wel aan toe zijn."Het hoogtepunt in zijn (assistent)trainersloopbaan beleefde Lukkien drie seizoenen geleden toen FC Groningen in De Kuip de KNVB beker won ten koste van PEC Zwolle. Daardoor speelde Groningen dit seizoen in de Europa League. In de zes duels in de groepsfase (tegen Braga, Olympique Marseille en Liberec) pakte Groningen slechts twee punten.