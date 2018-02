EMMEN - "Ik heb niks te verbergen. Wij doen al dertig jaar keurig netjes ons werk. Wat ik doe is legaal. Wij laten onze dieren nooit alleen achter en wij waarborgen de gezondheid en veiligheid van onze dieren."

Bert Roelofs van Bert's Animal Verhuur reageert op de aangifte van vijf dierenorganisaties tegen zijn bedrijf. Volgens de organisaties is met de chaotische omstandigheden bij de mobiele boerderij de Wet Dieren overtreden. De dieren zouden afgelopen zondag in Emmen te weinig leefruimte hebben gehad en het feit dat ze bij elkaar werden gezet zou de dieren stress hebben bezorgd.Onzin, vindt Roelofs. "Ik sta daarop een plein en heb niks te verbergen. Wat die mensen schrijven hebben ze een beetje uit de lucht gegrepen. Ik doe dit al dertig jaar."Volgens de eigenaar van het dierenverhuurbedrijf kwamen de politie en dierenambulance zondagmiddag naar hem toe. Daar hoorde hij dat er aangifte gedaan was. "Ik heb met ze gesproken en zij hadden geen bezwaren. Het was keurig en in orde. Zij hebben een beetje gelachen om de aangifte."De dieren lopen los in zijn mobiele kinderboerderij. "Er loopt één konijn tussen. En verder lopen er schapen, geitjes, een ezeltje en een varkentje. De ruimte die wij afzetten is twaalf bij twaalf. Dat is voldoende."Hij vervolgt: "Die dieren hebben voldoende ruimte en dat daar nog mensen bij komen, daar trekken ze zich niets van aan. Ze zijn het gewend en ze zijn van jongs af aan opgegroeid met contact met mensen. Ze hebben daar geen moeite mee. Ze vinden het hartstikke leuk en gaan kijken of ze iets hebben meegenomen. De dieren mogen niet opgepakt worden, maar wel geaaid", aldus Roelofs.Chögyeal Trizin van Dutch Rescue Animals wees gisteren op een filmpje dat door een bezoeker is gemaakt. "Je ziet dat een konijn gewoon omver wordt gebeukt door schapen."Roelofs wil dat niet groter maken dan het is. "Het konijn op het filmpje, daar gaat het prima mee. Hij ziet er ook blakend uit. Er is een hand van iemand die het konijn richting de schapen duwt. Prima, er gebeurde alsnog niets. Dat konijn hupt aan de kant en het schaap geeft een keer een duwtje... Dat is rangorde onder dieren. Helemaal niets aan de hand."Volgens Roelofs komt het vaker voor dat 'dit soort groepjes er moeite mee hebben'. "Het heeft nooit tot een procedure geleid, want wat ik doe is legaal. Nogmaals: ik heb niks te verbergen. Wij zorgen perfect voor de dieren. Op onze boerderij leven allemaal heel gelukkige dieren, dat kan ik u verzekeren."