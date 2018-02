Deel dit artikel:











Inbrekersduo gepakt in Roden Het duo zit vast (foto: RTV Drenthe)

RODEN - Een 20-jarige man uit Roden en een 18-jarige man uit Apeldoorn zijn opgepakt, omdat ze zouden hebben ingebroken in Roden.

Agenten zagen het duo tijdens een surveillance, die de politie houdt vanwege de vele woninginbraken in Roden op dit moment. Ze zagen een van de mannen een tas in een auto gooien, waarna ze ervandoor gingen.



De agenten achtervolgden de twee en konden het duo uiteindelijk aanhouden. In de omgeving vond de politie onder meer inbrekersgereedschap, bivakmutsen en handschoenen. Vermoedelijk waren de spullen achtergelaten tijdens de vluchtpoging.



Uit onderzoek bleek later dat er was ingebroken in een huis aan het Speenkruid. De verdachten zitten voorlopig vast. De politie onderzoekt of ze ook aan andere woninginbraken kunnen worden gelinkt.