Coevorden investeert miljoenen in opknappen wegen

WEZUP - Zodra de vorst is verdwenen begint de gemeente Coevorden met een grote opknapbeurt van het wegennet. De afgelopen jaren is er nauwelijks geld in onderhoud gestoken, maar dat gaat nu veranderen.

“De wegen moeten terug op een acceptabel niveau”, aldus wethouder Jeroen Huizing.



Sinds 2010 hebben de achtereenvolgende gemeentebesturen bezuinigd op wegenonderhoud, in een tijd waarin Coevorden niet erg ruim bij kas zat. “Er was soms alleen wat geld om met koud asfalt de ergste gaten dicht te stoppen”, schetst wethouder Huizing.



Wezuperstraat richting Orvelte

Maar dat gaat nu dus veranderen. De gemeenteraad stemde daar vorig jaar al mee in en het college heeft nu bepaald welke wegen als eersten worden opgeknapt. Hoge prioriteit is daarbij gegeven aan de Wezuperstraat bij Wezup, vooral het deel richting Orvelte. “Dit is misschien nu wel het slechtste stuk weg in onze gemeente”, zegt Huizing, terwijl hij de dienstauto behendig over de hobbelige weg stuurt.



Naast de Wezuperstraat zijn ook de Deutlanden bij Erm en de Galgaten bij Dalen aan de beurt om dit jaar te worden aangepakt. Ook in de stad Coevorden staat het nodige op stapel. Daar gaat het met name om voet- en fietspaden.



Geen verkiezingsstunt

Coevorden trekt flink de knip voor de projecten. Het bestaande jaarlijkse onderhoudsbudget van 685.000 euro wordt elk jaar met nog een half miljoen opgehoogd. Daarnaast komt er voor dit jaar en 2019 eenmalig nog anderhalf miljoen bij. “Nee, het is zeker geen verkiezingsstunt”, zegt Huizing. “De raad heeft vorig jaar het geld al beschikbaar gesteld, maar de uitvoering van dit soort projecten vergt gewoon de nodige tijd.”



Bij de Dorpsvereniging Wezup zijn ze blij met de aanpak van de belangrijke Wezuperstraat. “Vooral het stuk naar Orvelte is er wel aan toe, daar hobbelt het flink”, weet secretaris Dries de Vries.