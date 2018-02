Deel dit artikel:











Video: 'We maken dankbaar gebruik van de vorst' Boswachter Martijn Harms en zijn collega's maken dankbaar gebruik van de vorst (foto: Marike Goosens)

Koning Winter laat zich de afgelopen dagen volop zien. Schaatsliefhebbers halen hun hart op, koukleumen zijn wat minder gelukkig en bij Staatsbosbeheer worden de handen uit de mouwen gestoken.

Want de kou en vooral de vorst zorgen er ook voor dat de boswachters op plekken kunnen komen die normaal niet toegankelijk zijn. Zoals het Drouwenerveld.



Midden op het ven

"Het Drouwenerveld is een groot heideterrein. Normaal gesproken kunnen we hier, midden op het ven, niet lopen. Daar is het veel te nat voor. Maar nu met de vorst kan het wel. En daar maken we dankbaar gebruik van."



Staatsbosbeheer is op het ven druk bezig om berkjes af te zagen. "Er groeit hier allemaal veenbes, veenmos en lavendelhei. Als we de berken niet weghalen, worden die planten overwoekerd."



Dankbaar gebruik maken van de kou

Het weghalen van de berken is niet het enige wat Staatsbosbeheer doet tijdens de vorstperiode."Volgende week gaan we samen met de brandweer een stukje heide laten afbranden. Wij kunnen dus dankbaar gebruik maken van het koude weer. En het is goed voor de natuur."