Frank Vreugdenhil: Ik schaar mij niet onder de favorieten in Haaksbergen

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil uit Eldersloo rijdt vanavond de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen.

Hij schaart zichzelf niet in het rijtje favorieten. "De twee olympische schaatsers, Bob de Vries en Jorrit Bergsma, hebben de afgelopen weken weinig geleden in verhouding met ons."Het marathonschaatspeloton is sinds gisteren terug uit Zweden. Onder barre omstandigheden, met temperaturen van twintig graden onder nul , reden de schaatsers op de Botnische Golf voor de natuurijs-Grand Prix."Er is een aantal schaatsers thuisgebleven, dus die zijn meer favoriet. Ik schaar mij zeker niet onder de favorieten vanavond. Er verschijnen twee olympische schaatsers aan de start en die hebben weinig geleden in verhouding met ons. Ik schat die als hoogste in", aldus Vreugdenhil."Het lijf heeft wel wat te lijden gehad. Je kan wel merken dat je een aantal kilometers in de benen hebt. We hebben lange reisdagen gehad en onverwacht een extra reisdag bijgekregen, dus het kost wat meer hersteltijd. Die hebben we helaas niet, dus we zullen vanavond aan de bak moeten", zegt Vreugdenhil.Volgens de schaatser uit Eldersloo, die in Zweden de laatste race in Lulea won, vallen de benen nog mee. "Maar je voelt alle gewrichten en het bovenlichaam is door de kou verstijfd. Daar heb je nog meer last van dan de spieren in je benen. Je moet blijven doorbloeden, want de spieren moeten weer op gang komen. En dan maar hopen dat je een beetje energie over hebt voor de aankomende wedstrijden."Vreugdenhil gaat met zelfvertrouwen naar Haaksbergen en Arnhem. "Voor mezelf heeft de overwinning in Zweden vertrouwen gegeven, want het was even geleden dat ik won. Dus voor het zelfvertrouwen en voor het team was dit super. Met twee overwinningen (ploeggenoot Gary Hekman won ook een wedstrijd, red.) uit Zweden terugkomen, dan mogen wij niet klagen natuurlijk. We gaan vanavond zien hoe de benen echt zijn. Je kunt beter met een goed gevoel die kant op gaan, als dat je met lood in de schoenen naar Haaksbergen moet."De eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen wordt vanavond live uitgezonden op TV Drenthe. De uitzending begint om 18.45 uur. De vrouwen starten om 19.00 uur voor een wedstrijd over tachtig rondes. De mannen volgen om 20.00 uur met een wedstrijd over 125 rondes.