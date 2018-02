Erwin Java stopt bij King of the World

ASSEN - Gitarist Erwin Java uit Assen stopt bij de band King of the World.

Hij wil zich meer richten op zijn solocarrière. Ook heeft Java het druk met de theatertour, die nog tot halverwege volgend jaar doorgaat.De andere leden van King of the World hebben nog geen opvolger voor Java gevonden. In maart en april staan nog optredens gepland in Borger en Amen. En in mei - op Eerste Pinksterdag - treedt Erwin Java voor het allerlaatst op met King of the World tijdens het Ribs & Bluesfestival in Raalte.