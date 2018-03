Deel dit artikel:











Expositie over in Emmen ontworpen piepers en bluetooth: 'Gelukkig is dit bewaard gebleven’ Jan Joesten en Herman Vedder zijn bezig met de inrichting van de expositie. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe) Enkele piepers die te zien zijn in het Museum Collectie Brands (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

NIEUW-DORDRECHT - In Museum Collectie Brands is vanaf vrijdag tot eind dit jaar een expositie te zien over het bedrijf Nira, het latere Ericsson, dat tot 2000 in Emmen was gevestigd. Bij het bedrijf werden piepers gemaakt en werd bluetooth uitgevonden. “Je mag spreken van belangrijk industrieel erfgoed”, aldus Hank Peters van het museum.

Geschreven door Steven Stegen

Oud-werknemers Jan Joesten uit Noord-Sleen en Herman Vedder uit Emmen zijn nog druk in de weer met het inrichten van de vitrines. Bij elke pieper die ze in de handen pakken, hebben ze wel een verhaal. “We vinden het fantastisch dat deze expositie er nu is”, aldus Joesten. Vedder: “En gelukkig is er nog het nodige bewaard gebleven.”



Vedder is inmiddels 68 en Joesten tikt bijna de 78 jaar aan. Ze vinden het belangrijk dat het verhaal van Nira, dat staat voor Nederlandse Industrie voor Radio Apparatuur, wordt verteld en doorgegeven. Drenten zijn niet van die borstkloppers, weten ze.



Grote impact

Maar toch, in Emmen zijn producten uitgevonden en gemaakt die een onmiskenbaar grote impact hebben gehad. Nira, dat in de jaren ’80 opging in het Zweedse Ericsson, werd groot door de productie van piepers, die vooral in de gezondheidszorg snel in opkomst raakten.



“Ga maar na, tot de komst van de pieper kreeg de dokter via de omroep in het ziekenhuis te horen dat er met een patiënt iets aan de hand was en dat hij er snel heen moest. Niet zo leuk natuurlijk. Ja, die pieper, dat was echt een revolutie in die tijd”, vertelt Vedder.



De werknemers van het bedrijf, het waren er in de hoogtijdagen tot wel achthonderd, vormden een hechte club. “Het ging er heel sociaal aan toe, we deden veel dingen samen. Het gekke is dat daar nog heel veel foto’s van zijn, maar juist van de techniek en de fabriek is veel minder bewaard gebleven”, zegt Joesten, die voor het bedrijf de hele wereld over reisde. In 2000 kwam er een einde aan het bedrijf.



Bluetooth

Met de achtereenvolgende generaties van piepers werd in Emmen veel geld verdiend. Maar zeker zo belangrijk was de uitvinding van bluetooth, waardoor apparaten draadloos met elkaar konden ‘praten’. De nog altijd belangrijke techniek werd uitgevonden door Jaap Haartsen, tegenwoordig woonachtig in Rolde. Haartsen is er vrijdagmiddag ook bij, als wethouder Robert Kleine om 16.00 de tentoonstelling opent.



Voorzitter Hank Peters van Museum Collectie Jans Brands hoopt dat de expositie een opmaat is naar meer. “Er zijn nog veel meer bedrijven met een geschiedenis die belangrijk is voor de regio en waarover mooie verhalen te vertellen zijn. We hopen op termijn ruimte te krijgen in het Rensenpark in Emmen voor een permanente tentoonstelling.”