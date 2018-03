Zoek het uit! - Waar lag het Riegmeer in Hollandscheveld?

HOLLANDSCHEVELD - Mensen uit Hollandscheveld kennen allemaal het Riegmeer. Een meer dat er vroeger lag, maar waar nu niets meer van te zien is. Waar lag het Riegmeer precies?

De vraag werd ingezonden naar onze rubriek Zoek het uit! . Om de vraag te kunnen beantwoorden zochten we contact met historicus Albert Metselaar uit Hoogeveen.Het Riegmeer heeft duizenden jaren bestaan. Het is tussen 1750 en 1770 verdwenen en lag aan de rand van Hollandscheveld. Het buurtschap Nieuw Moscou ligt eigenlijk midden in het Riegmeer. De weg Rieghoogstendijk loopt ook dwars door het meer. Ooit was het meer zo’n zestig hectare groot.“Vroeger lag het noordelijkste punt van het Riegmeer bij de Bakkerswijk. Het zuidelijkste deel loopt door tot de Groot Hendrikswijk, maar dan wel net aan de westkant van de Riegshoogtendijk”, legt Metselaar uit aan de hand van een oude kaart van het gebied.Het water van het meer is grotendeels afgevoerd naar de Hoogeveense vaart. Het water ging via het Zuideropgaande en andere kanalen en wijken. “Er bleef een drabbige poel over. Daar is turf van gemaakt voor de kachels en de schelpovens.”De mensen die nu op de plek van het voormalige Riegmeer wonen, hebben geen last van natte voeten. Maar als de waterhuishouding van slag is dan zie je volgens Metselaar wel overal natte plekken. Daarom is destijds ook het waterschap Riegmeer opgericht.Vroeger had men wel last van het water. Zo leest Metselaar in een krantenartikel uit 1888 dat er een hongersnood dreigde. Van dertig gezinnen die er woonden waren de aardappels verrot door het water.In en rond Nieuw Moscou is bijna niets meer te zien van het Riegmeer. Alleen aan de wegen in het gebied, zoals de Riegshoogtendijk, kun je het nog zien, zegt Metselaar. “Die liggen hoger dan het land. Als er dan slecht weer was of veel water dan werd de boel niet te nat.”Ondanks dat er niets meer te zien is van het Riegmeer bestaat er nog wel een mythe over het meisje Cilie. “Zij kreeg een relatie met een jonge dokter.” vertelt Metselaar enthousiast. “Maar die jonge dokter luisterde teveel naar z’n familie en maakte de relatie uit. Cilie werd vervolgens beschuldigd van alles wat er mis ging in de buurt. Ze was helemaal overstuur en draaide de deuren van de sluis bij het Riegmeer open en sprong in het kolkende water. Ze hebben haar nooit weer gezien.”Ondanks dat veel mensen het verhaal van Cilie de Nevelhekse geloven is het volgens Metselaar niet waar. “Dat sluisje is er nooit geweest. En als haar pleegvader daar gewoond had, dan was ik haar tegengekomen in de registers. En in de notulen van alle boekhouders die er waren, want dan had hij voor een compagnie gewerkt."Heb jij nu ook een vraag over een plek bij jou in de buurt, iets bijzonders dat je hebt gezien of iets dat je je al tijden afvraagt? Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. En het antwoord zie je terug bij ons, op RTV Drenthe!