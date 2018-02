Deel dit artikel:











Man bouwt hennepkwekerij in vrachtwagen De hennepkwekerij zat in een vrachtwagen (foto: politie.nl) De hennepkwekerij zat in een vrachtwagen (foto: politie.nl)

TYNAARLO - Een man van 49 jaar uit Tynaarlo is opgepakt voor zijn betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Groningen.

De kwekerij is vanmorgen op een bedrijventerrein in de stad ontdekt. De planten stonden in een omgebouwde vrachtwagen. Het gaat om zo'n 250 planten.



De auto van de man is ook in beslag genomen. De verdachte zit voorlopig vast.