Meeste griepgevallen in het Noorden: epidemie houdt aan

ASSEN - Huisartsen en ziekenhuizen hebben het nog steeds druk met grieppatiënten. Sterker nog: in Drenthe, Groningen en Friesland zijn meer griepgevallen dan in de rest van het land.

In het Noorden zijn 20 op de 10.000 mensen ziek, terwijl in de rest van de provincies 14 op de 10.000 mensen griepverschijnselen hebben. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Maar dat is nog niet alles. Volgens het RIVM duurt deze griepepidemie ook langer dan gemiddeld. Over de afgelopen twintig jaar gemeten duurde een griepepidemie gemiddeld negen weken, maar deze variant houdt ons al elf weken in zijn greep. Dat merkt huisarts Henkjan Gebben uit Assen ook. "Ja, wij hebben het inderdaad druk met telefonische consulten en visites. Ook collega's zeggen dat ze het niet eerder zo heftig hebben gezien."Een woordvoerder van de Treant Zorggroep laat weten dat er nog steeds veel mensen met griep in het ziekenhuis liggen. "Wij zien ook nog geen daling."Hoewel de GGD in oktober griepprikken heeft gegeven aan mensen die een risico lopen als ze griep krijgen, lijkt de injectie niet te helpen. "Er zijn verschillende griepvarianten in omloop. We vaccineren met een type dat voor tachtig procent van de griepsoorten zorgt. Nu blijkt dat het een ander griepvirus is dat de mensen ziek maakt."Als je nog niet de klos bent, probeer dan te voorkomen dat je ziek wordt. Enkele tips van de GGD:- Hoest in je elleboog;- Snuit je neus met een papieren zakdoek en gooi deze direct weg;- Was je handen met zeep en was ze vaker.