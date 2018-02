Ook assistent-trainers verlengen bij FC Emmen

VOETBAL - Niet alleen met hoofdtrainer Dick Lukkien bereikte de clubleiding van FC Emmen een akkoord voor een nieuw contract, ook met de overige leden van de technische staf schoven directeuren Wim Beekman en Ben Haverkort met succes om tafel.

Dick Lukkien tot de zomer van 2020 bij FC Emmen

De club betitelde het zelf als een 'vierklapper' op technisch gebied, maar eigenlijk mag je het een vijfklapper noemen want eerder bereikte de Drentse club al een akkoord met René Grummel die niet alleen assistent-trainer is, maar ook Hoofd Jeugdopleiding.FC Emmen verlengde het contract met 1e assistent Casper Goedkoop met één seizoen, keeperstrainer Richard Moes blijft nog twee jaar aan de club verbonden en Bas Sibum, die assistent-trainer en coach van oudste jeugd is, verlengde zijn contract met drie seizoenen.Sibum wordt bij FC Emmen gezien als een trainer voor de toekomst. Haverkort: "We hopen hem op de cursus Coach Betaald Voetbal te krijgen en of hij dan een toekomstig hoofdtrainer van FC Emmen is, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Je weet niet wat er in de komende jaren gebeurt, maar stel hij slaagt met succes voor de cursus en de plek voor hoofdtrainer komt vrij, dan is het niet ondenkbaar."Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers laat weten dat er geen verband is tussen de duur van de contracten van Goedkoop en Sibum. "Er zou gesuggereerd kunnen worden dat Bas op termijn doorschuift naar de positie van 1e assistent, maar zo moet het niet worden gezien."Lukkien is blij dat hij zijn complete staf bij elkaar houdt. "Wat goed is moet je behouden, ook op de manier waarop we nu werken en daarbij doel ik ook op de jeugdopleiding. De stap vanuit de Onder 19 naar de selectie wordt steeds kleiner en op een gegeven moment moeten we natuurlijk echt de vruchten gaan plukken uit de jeugdopleiding en daar heb je een goede trainer voor nodig en dat is Bas."