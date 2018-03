Deel dit artikel:











Vakantie doe-tip: Ontdek de natuur in de winter Heb jij zin in een winterse boswandeling? (foto: RTV Drenthe/Herma Boer

Het is voorjaarsvakantie en daarom komt ROEG! elke dag met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Vandaag gaan we een winterwandeling maken met het Duurzaamheidscentrum in Assen.





Je kunt net als een eekhoorn op zoek gaan naar eikels of meedoen aan één van de andere activiteiten. Vergeet niet om stevige schoenen aan te trekken en je warm aan te kleden. De route is 2,5 kilometer lang. Ben je nieuwsgierig wat er in de winter te zien is in het bos? Vandaag is je kans om mee te gaan met het Duurzaamheidscentrum op een leuke en leerzame ontdekkingstocht door het Asserbos.Je kunt net als een eekhoorn op zoek gaan naar eikels of meedoen aan één van de andere activiteiten. Vergeet niet om stevige schoenen aan te trekken en je warm aan te kleden. De route is 2,5 kilometer lang. Hier vind je meer informatie.