IVN begeleidt beginnende moestuiniers

Het eten van groenten en fruit uit eigen tuin spreekt veel mensen aan, maar in de praktijk blijkt het best lastig om je eigen moestuintje te onderhouden. Daarom start het IVN met 'Eerste hulp bij moestuinieren'.

Beginnende moestuiniers krijgen begeleiding bij het hele proces, van zaaien tot oogsten. Zo beantwoorden experts van het IVN vragen over het kweken van moestuinplantjes op de Facebookpagina 'Eerste hulp bij moestuinieren' Ook op de website 'Haal meer uit je Moestuin' vind je tips over hoe je een tuinplan maakt en wat je moet doen tijdens de verschillende moestuinfases.Voor basisscholen is een lespakket over de moestuin ontwikkeld zodat leerkrachten aan de slag kunnen met hun klas. De kinderen leren zelf compost maken en ze leren meer over het bestuiven van bloemen door de bij.Het IVN haakt hiermee aan bij de moestuinspaaractie van supermarkt Albert Heijn, die onlangs weer gestart is. Het IVN is educatiepartner in deze campagne.