Mees moet Borger behoeden voor eikenprocessierups

Borger krijgt er vandaag vijftig nestkastjes voor mezen bij. De gemeente, IVN Borger-Odoorn en Promens Care slaan de handen ineen om overlast van de beruchte eikenprocessierups tegen te gaan op een natuurlijke manier.

Mezen eten de overlast veroorzakende rupsjes, en hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de beheersing van de eikenprocessierups De nestkastjes zijn gemaakt door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die vanuit Promens Care werken bij de Huneborg in Borger. Het project draagt bij aan de bevordering van de biodiversiteit.Het eerste nestkastje wordt vandaag opgehangen aan de Strengenweg, door wethouder Freek Buijtelaar: "Als gemeente vinden we het belangrijk om milieubewust te zijn. Dat doen we op allerlei manieren. Dit project is ook zo’n voorbeeld. Door gebruik te maken van de voedselketen, kunnen we de eikenprocessierups op een natuurlijke manier beheersen en de biodiversiteit bevorderen. Dit is beter voor de natuur en biedt een mooie impuls aan de betrokken partijen om de verbinding te zoeken waar het gaat om een groter natuurbewustzijn.”Naast het ophangen van de vijftig nestkastjes aan de Strengenweg, worden er ook gratis nestkastjes uitgedeeld aan inwoners van de gemeente die hun afval komen brengen naar het afvalbrengpunt in 2e Exloërmond. Dit gebeurt morgen tussen 10.00 en 12.00 uur, op vertoon van een afvalpas en zo lang de voorraad strekt.