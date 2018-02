Het is de koudste 28 februari ooit

ASSEN - De weerbureaus zijn het eens: het is woensdag de koudste 28 februari sinds de metingen zijn begonnen. In De Bilt werd het maximaal min 4,6 graden. Daarmee is het record uit 1904, toen er op 28 februari min 1,6 graden werd genoteerd, verpulverd, aldus Weeronline.

Zo laat in het seizoen was het alleen op 6 maart 1942 nog kouder. Toen werd het in De Bilt niet warmer dan min 4,8 graden.In Drenthe was het volgens weerman Roland van der Zwaag kouder dan in De Bilt. "Bij de officiële meetstations van het KNMI in Eelde en Hoogeveen was de maximumtemperatuur min 5,4 graden, maar ook in de rest van Drenthe was het net zo koud. De omstandigheden zijn in de hele provincie hetzelfde: een krachtige oostenwind en droge lucht", vertelt Van der Zwaag.Ook morgen kan het dagrecord van de maximumtemperatuur sneuvelen. Dat staat nu nog op 3 graden onder nul, maar volgens weerman Van der Zwaag gaat het erom spannen of het record uit 1947 overeind blijft. Vannacht daalt de temperatuur in ieder geval weer flink, op sommige plekken kan het min tien worden.Door de aanhoudende kou kunnen ook veel schaatsbanen de komende dagen hun deuren open houden.