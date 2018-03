Dit weekend in de Drentse natuur: 4 en 5 maart

Ook in de winter is het heerlijk om eropuit te trekken in de Drentse natuur. Wij hebben een aantal excursies voor je op een rijtje gezet.

Het Kloosterveld is een nat gedeelte van het Dwingelderveld dat net achter het bezoekerscentrum ligt. Samen met een gids ga je zaterdagmiddag op pad in dit gebied. Vergeet je laarzen niet, die zijn hier onmisbaar. De wandeling start om 14.00 uur. Meer informatie vind je hier De gids van Staatsbosbeheer neemt je zondag mee het bos in en laat je van alles zien over de natuur in de winter. Knoppen die open barsten, de eerste bloemen die uit de grond schieten en vogels die druk aan het broeden zijn. De excursie start om 12.00 uur bij het Boomkroonpad. Hier lees je meer informatie.Tijdens deze excursie leer je meer over de dieren en de landschapsstructuur in het Nationaal Park Drentsche Aa. De gids van het IVN neemt je mee naar de eeuwenoude nutsgebieden aan de oever van de Aa. De excursie begint om 10.00 uur aan de Baarveldweg (hoek Roodijk) in Eldersloo. Hier vind je meer informatie.