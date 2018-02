Verdachte kofferbakmoord opnieuw langer vast

ASSEN/EMMEN - De 39-jarige man die opgepakt is voor de moord op Ralf Meinema blijft dertig dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de zogeheten kofferbakmoord in Stieltjeskanaal . Hij werd op 14 februari in zijn woning aangehouden op een woonwagenkampje in de wijk Rietlanden in Emmen. In de wijk waar werd in de nacht voor de moord het laatste signaal opgevangen van de mobiele telefoon van Ralf Meinema.De verdachte zit momenteel in beperking. Dat houdt in dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben. Het is de man alleen toegestaan contact te hebben met zijn advocaat.Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek naar de moord op Ralf Meinema nog in volle gang is. "We sluiten nog steeds niet uit dat er meer aanhoudingen volgen", aldus de woordvoerder.Op 31 maart vorig jaar werd de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen dood in de kofferbak van zijn auto gevonden. De auto lag half in het Stieltjeskanaal. Wat de aanleiding was voor de moord is nog steeds een groot raadsel.