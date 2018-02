Spanning loopt op rond eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - De spanning bij de schaatsbaan van Haaksbergen neemt steeds verder toe. Over een paar uurtjes begint daar de eerste marathon op natuurijs van dit jaar. Over deelnemers en publieke belangstelling zijn er geen zorgen, hoewel er nu nog bijna niemand is. De ijsbaan moet nog open gaan.

Volgens RTV Drenthe-verslaggever Frits Emmelkamp is het momenteel zo koud in Haaksbergen, dat zelfs de accu van zijn iPhone het begeeft. "De gevoelstemperatuur, daar kun je gerust dubbele cijfers voor noteren."De ijsmeesters boorden aan het einde van de middag nog een keer door het ijs voor een laatste meting. De zon heeft geschenen en de kans is aanwezig dat er dan wat ijs is weggesmolten. Een voordeel is wel dat er een laagje sneeuw op het ijs ligt. Normaal gesproken funest, maar in dit geval isoleert het. De sneeuw voorkomt zo dat de zon bij het ijs kan.De marathon in Haaksbergen is vanavond live te volgen op TV Drenthe en op onze Facebookpagina , vanaf 18.45 uur.