De eerste marathon op natuurijs is dit jaar in Haaksbergen (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

HAAKSBERGEN - De eerste marathon op natuurijs gaat dit jaar van start in Haaksbergen. Om 19:00 uur gaan de vrouwen los en om 20:00 mogen de mannen het ijs op.

Kijk hieronder naar het liveverslag vanaf de ijsbaan in Haaksbergen. De presentatie is in handen van Karin Mulder.