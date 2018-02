Deel dit artikel:











Komend weekend geen amateurvoetbal De Drentse amateurclubs, onder de hoofdklasse, hebben dit weekend geen competitieverplichtingen. De KNVB heeft alle duels nu afgelast.

VOETBAL - Alle Drentse amateurclubs, behalve de clubs die landelijk spelen, zijn komend weekend vrij van competitieverplichtingen. De KNVB heeft alle wedstrijden in district Noord, vanwege de vorst, nu al afgelast.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Ook in district Oost geldt er een algehele afgelasting. Over het al dan niet doorgaan van de wedstrijden in de overige districten wordt vrijdag besloten.



Kritiek

De KNVB kreeg de afgelopen twee weekenden fikse kritiek te verduren omdat de bond weigerde een algehele afgelasting door te voeren, terwijl geen enkele club zonder kunstgrasveld kon spelen. Dit leidde tot nog meer scheefgroei in veel klassen, waar sowieso al enorme verschillen zijn in het aantal gespeelde wedstrijden.



Zo heeft koploper Dalfsen in de zondag 3e klasse C inmiddels al 14 duels gespeeld en staat de teller van nummer 2 in die klasse, Dalen, nog maar op 10. In de zaterdag 3e klasse D is het verschil nog groter. Hoogeveen speelde al 15 keer, terwijl SCN nog maar 10 wedstrijden heeft gespeeld.