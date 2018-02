Deel dit artikel:











NAM wil weer gas winnen bij de Wijk Schade aan een woning in Koekange (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

WANNEPERVEEN/MEPPEL - Als het aan het aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ligt, wordt er tot 2022 gas gewonnen in het gasveld De Wijk Wanneperveen. Van 2013 tot 2014 is in hetzelfde gebied ook naar gas geboord.





Winnen met stikstof

De NAM heeft al eerder van het ministerie toestemming gekregen om met behulp van stikstofinjectie aardgas uit het gasveld te winnen. Door stikstof in het gasveld te pompen, komt het aardgas langzaam naar boven en kan het gewonnen worden.



Wel wil minister Eric Wiebes dat er een nulmeting komt waarmee de staat van de huizen wordt vastgesteld. Inwoners van dorpen rondom het gasveld klagen dat er sinds de gaswinning schade aan hun huizen is ontstaan vanwege daling van de bodem.



In 2013 is volgens RTV Oost besloten dat een bepaalde hoeveelheid gas gewonnen moest worden in het gebied. Omdat deze hoeveelheid niet voor de oorspronkelijke einddatum gewonnen kon worden, wil het ministerie dat er de komende vier jaar opnieuw geboord wordt.