Deel dit artikel:











Seinstoring tussen Emmen en Hardenberg voorbij [update] De trein tussen Emmen en Hardenberg rijdt weer (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

EMMEN - De seinstoring tussen Emmen en Hardenberg is opgelost. De dienstregeling is weer hervat.

Vanwege een seinstoring was er vanaf half acht vanavond geen treinverkeer mogelijk. Eerder viel het treinverkeer enkel tussen Nieuw-Amsterdam en Hardenberg uit, maar later reden de treinen al vanaf Emmen niet.



Arriva zette bussen in om reizigers te vervoeren. Rond 22:00 uur had Prorail de storing opgelost.